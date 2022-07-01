На Европу приходятся 90% случаев оспы обезьян

В центре роста вспышки заболеваемости оспы обезьян по-прежнему находится Европа. На ее территории зафиксировано приблизительно 90% от общего числа установленных на сегодняшний день случаев, сообщил в пятницу, 1 июля, глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Начиная с середины мая на Европейский регион ВОЗ приходится почти 90% всех лабораторно подтвержденных и зарегистрированных во всем мире случаев оспы обезьян. <…> в настоящее время зарегистрировано небольшое количество случаев среди членов домохозяйства, гетеросексуальных и несексуальных контактов, а также среди детей», — заявил Клюге, его цитирует ТАСС.

С 15 июня факты заражения оспой обезьян были выявлены в еще шести странах — их общее количество возросло до 31.

По состоянию на 1 июля в мире насчитывается свыше 4500 подтвержденных случаев заражения. Пока что, по словам Клюге, из 10% госпитализированных никто не погиб.

Глава бюро призвал правительства разных стран активизировать усилия для предотвращения новых масштабных вспышек заболеваемости.

Так, в Германии к 1 июля зафиксировано 1054 случая заражения оспой обезьян. Уровень угрозы для страны остается невысоким.

Ранее, 30 июня, вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов заявил в интервью «Известиям», что Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.