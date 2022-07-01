Реклама
Прямой эфир
Мир
Россия оценит решения саммита НАТО и примет меры по обеспечению безопасности
Мир
В ДНР заявили о почти 8 тыс. погибших за весь период украинской агрессии
Мир
Эрдоган сообщил о подготовке телефонных переговоров с Путиным и Зеленским
Мир
Норвегия выделит Украине €1 млрд к концу года
Мир
Китай начнет тестировать въезжающих на вирус оспы обезьян
Мир
ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей
Мир
МИД РФ указал Болгарию виновной в возможном закрытии посольства
Общество
Попова подписала постановление о снятии введенных из-за COVID-19 ограничений
Авто
Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений
Туризм
Финляндия отменила ограничения на прием визовых заявлений от россиян
Спорт
Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»
Сюжет:

На Европу приходятся 90% случаев оспы обезьян

ВОЗ: на Европу приходятся 90% случаев оспы обезьян
0
Фото: REUTERS/Christinne Muschi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В центре роста вспышки заболеваемости оспы обезьян по-прежнему находится Европа. На ее территории зафиксировано приблизительно 90% от общего числа установленных на сегодняшний день случаев, сообщил в пятницу, 1 июля, глава регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

Тихо-смирно: ученые предупредили о бессимптомной оспе обезьян
Как часто вирус может распространяться незаметно

«Начиная с середины мая на Европейский регион ВОЗ приходится почти 90% всех лабораторно подтвержденных и зарегистрированных во всем мире случаев оспы обезьян. <…> в настоящее время зарегистрировано небольшое количество случаев среди членов домохозяйства, гетеросексуальных и несексуальных контактов, а также среди детей», — заявил Клюге, его цитирует ТАСС.

С 15 июня факты заражения оспой обезьян были выявлены в еще шести странах — их общее количество возросло до 31.

По состоянию на 1 июля в мире насчитывается свыше 4500 подтвержденных случаев заражения. Пока что, по словам Клюге, из 10% госпитализированных никто не погиб.

Глава бюро призвал правительства разных стран активизировать усилия для предотвращения новых масштабных вспышек заболеваемости.

Так, в Германии к 1 июля зафиксировано 1054 случая заражения оспой обезьян. Уровень угрозы для страны остается невысоким.

Ранее, 30 июня, вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов заявил в интервью «Известиям», что Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми.

25 июня комитет ВОЗ по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022