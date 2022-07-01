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В Германии выявили более 1 тыс. случаев заражения оспой обезьян

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Фото: REUTERS/Lukas Barth
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В Германии по состоянию на 1 июля зарегистрировано 1054 случая заражения оспой обезьян. Об этом сообщил Институт вирусологии имени Роберта Коха (RKI).

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Отмечается, что большинство пациентов легко переносят болезнь. Уровень угрозы для населения страны остается ограниченным.

Ранее, 30 июня, вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов заявил в интервью «Известиям», что Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми.

По словам вирусолога, с особой тщательностью необходимо проверять людей, которые возвращаются из Нигерии, так как там отмечается наибольшее количество случаев заражений.

25 июня комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации ранее признал чрезвычайный характер вспышки оспы обезьян, однако не согласился с тем, что она представляет собой ЧС международного значения, пишет RT.

Днем ранее Financial Times со ссылкой на исследования сообщила, что вирус обезьяньей оспы может проявить первые мутации, касающиеся темпов передачи заболевания от человека к человеку, раньше, чем рассчитывали ученые. Количество мутаций в вирусе обезьяньей оспы, который распространяется в этом году, был неожиданно высок, объяснили ученые.

Вирус оспы обезьян начал распространяться в ряде стран Западной Европы и на других континентах. Случаи заражения регистрировали, в частности, в Австралии, Бельгии, Германии, Великобритании, Испании, Канаде, Италии, Португалии, Франции, США, Швеции, Швейцарии, Марокко, Бразилии, Латвии, Грузии и других странах.

Роспотребнадзор оценил вероятность распространения заболевания в РФ как низкую. В ведомстве посоветовали россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками оспы обезьян.

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