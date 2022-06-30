Вирусолог назвал условия для предотвращения вспышки оспы обезьян в России

Россия не застрахована от вспышки оспы обезьян. Чтобы предотвратить ее, нужно тестировать тех, кто прибыл из Западной Африки и других регионов распространения вируса, контактировал с больными людьми, заявил в интервью «Известиям» вирусолог, академик РАН, эксперт рынка Национальной технологической инициативы HealthNet Сергей Нетесов.

«Количество путешествующих россиян сейчас невелико. Кроме того, специалисты Роспотребнадзора, проверяющие прибывающих людей в аэропортах, явно проинформированы, обеспечены диагностическим оборудованием и полностью готовы к предотвращению распространения заболевания. Думаю, это позволит быстро идентифицировать и поместить на карантин зараженных. Но, конечно, полностью исключить проникновение заболевания в страну нельзя», — заявил он.

По словам вирусолога, с особой тщательностью необходимо проверять людей, которые возвращаются из Нигерии, так как там отмечается наибольшее количество случаев заражений.



«Страна не закрыта, там живет более 200 млн человек, поэтому путешественников оттуда я бы осматривал особенно тщательно и вообще отслеживал их на протяжении двух недель», — подчеркнул Сергей Нетесов.

При этом ученый исключил вероятность начала пандемии оспы обезьян, подобной пандемии COVID-19. По его словам, заразность вируса зависит от того, насколько легко он передается респираторным путем. Так, средний коэффициент распространения коронавируса — около 6. Это означает, что один человек инфицирует шесть контактов. У вируса обезьяньей оспы этот коэффициент на уровне единицы, чего недостаточно для развития пандемии, уверен эксперт.

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