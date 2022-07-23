В США заявили о случаях заражения детей оспой обезьян

Случаи заражения оспой обезьян выявлены у двух детей в США. Об этом в субботу, 23 июля, заявила глава Центра по контролю и предотвращению заболеваний CDC Рошель Валенски.

«Сейчас мы выявили два случая заражения детей... Я также должна отметить, что немаловажно, у этих детей всё хорошо», — сказала она в интервью американской газете Washington Post.

Отмечается, что один ребенок находится в Калифорнии, а второй в Вашингтоне. Также сообщается, что дети, скорее всего, заразились в домашних условиях.

20 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что количество заразившихся оспой обезьян во всем мире оценивается в 14 тыс. человек в 70 странах. Большинство случаев зарегистрировано в Европе.

12 июля в России выявили первый случай оспы обезьян. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. 20 июля сообщалось, что у заболевшего прошел инкубационный период.

6 июля ВОЗ зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Как сообщила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис, около трети из этих случаев на сегодняшний день приходятся на детей в возрасте до 10 лет, а половина — на детей в возрасте до пяти лет. По словам Льюис, вероятно, дети младшего возраста заражаются в результате «воздействия в домашних условиях».

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).