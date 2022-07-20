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Число заразившихся оспой обезьян в мире достигло 14 тыс. человек

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Фото: REUTERS/Christinne Muschi
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Количество заразившихся оспой обезьян во всем мире оценивается в 14 тыс. человек. Об этом 20 июля на брифинге в Женеве заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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«ВОЗ получила информацию о 14 тыс. случаев в 70 странах. Нам известно о пяти смертельных случаях в Африке. Большинство случаев зарегистрировано в Европе, преимущественно среди мужчин, которые имели половые контакты с представителями своего пола», — приводит слова Гебрейесуса Reuters.

12 июля в России выявили первый случай оспы обезьян. Заболевание было обнаружено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы и обратившегося к медикам с характерной сыпью. По результатам исследования биоматериалов подтверждено инфицирование оспой обезьян.

Болезнь протекала в легкой форме. Все контактные лица также были установлены. Позже стало известно, что россиянин, у которого была выявлена оспа обезьян, вернулся из Португалии. 20 июля сообщалось, что у заболевшего прошел инкубационный период.

Также 20 июля Федеральное медико-биологическое агентство сообщило, что в России разработана универсальная вакцина для профилактики оспы, в том числе обезьяньей. Кроме того, агентство испытывает и готовит к регистрации тест-систему для выявления оспы обезьян.

Оспа обезьян — это инфекционное заболевание животных и человека, которое характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его возбудитель близок генетически к вирусу натуральной оспы (оспы человека).

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