Реклама
Прямой эфир
Армия
Подлодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России
Мир
Около 30 тыс. человек уже мобилизованы из каждой области Украины
Мир
Более 140 финских компаний сократили бизнес в России
Мир
В Италии указали на заблуждение Запада о слабой российской экономике
Мир
Военнослужащие ВС РФ доставили около 10 т гумпомощи в Лисичанск
Общество
В Хабаровском крае и Якутии введут федеральный режим ЧС из-за пожаров
Общество
МЧС предупредило о дожде и грозе со шквалистым ветром 20 июля в Москве
Общество
Свыше 100 тыс. семей в Подмосковье получили электронные удостоверения о многодетности
Экономика
Спрос на микрозаймы в июне вырос на 40% по сравнению с мартом
Мир
Глава МИД Германии призвала к укреплению сотрудничества с Азией
Армия
Сибирь защитят модернизированные комплексы «Фаворит»
Сюжет:

ФМБА разработало универсальную вакцину для профилактики оспы

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей. Об этом в среду, 20 июля, заявили в пресс-службе организации.

Португальский пациент: близка ли Россия к эпидемии оспы обезьян
В ГНЦ «Вектор» уже ведут клинические испытания новой вакцины, эффективной против этой болезни

«Разработана универсальная вакцина для иммунопрофилактики оспы, включая актуальные штаммы оспы обезьян. Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — передает сообщение агентства ТАСС.

Ранее, в среду, стало известно, что ФМБА испытывает и готовит к регистрации тест-систему для выявления оспы обезьян.

До этого, 18 июля, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что вирус оспы обезьян не может распространиться так же широко, как коронавирус, из-за невысокой заразности.

14 июля Альтштейн также рассказал об основных симптомах оспы обезьян. По его словам, инфекцию можно различить по воспалению лимфатических узлов, характерной сыпи, головной боли, повышению температуры и тошноте.

В свою очередь главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус 12 июля сообщил «Известиям», что вакцина от черной оспы эффективна против оспы обезьян.

Тогда же появилась информация о том, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. По данным Роспотребнадзора, состояние пациента удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

При этом заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова усомнилась в широком распространении вируса по России. По ее словам, обезьянья оспа передается не так быстро, как грипп или COVID-19. Заражение происходит при более тесном контакте. Избежать распространения инфекции поможет соблюдение дистанции и личной гигиены.

Роспотребнадзор оценивал вероятность вспышки заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022