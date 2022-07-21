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ФМБА приступило к разработке лечения от оспы обезьян

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Фото: REUTERS/Lukas Barth
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Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) работают над технологией для производства лекарства от заболеваний, вызываемых поксвирусами, в том числе обезьяньей оспы. Об этом в четверг, 21 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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«ФМБА России также проводит научные исследования <...>, чтобы в случае необходимости иметь возможность в кратчайший период развернуть производство лекарственного препарата для лечения опасного инфекционного заболевания», — отметили представители агентства.

Накануне стало известно, что в организации разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьяньей. ФМБА уже провело доклинические исследования безопасности препарата и сейчас готовится к испытанию эффективности.

Ранее, в среду, появилась информация о том, что ФМБА испытывает и готовит к регистрации тест-систему для выявления оспы обезьян.

До этого, 18 июля, вирусолог Анатолий Альтштейн сообщил, что вирус оспы обезьян не может распространиться так же широко, как коронавирус, из-за невысокой заразности.

14 июля Альтштейн также рассказал об основных симптомах оспы обезьян. По его словам, инфекцию можно различить по воспалению лимфатических узлов, характерной сыпи, головной боли, повышению температуры и тошноте.

В свою очередь, главный внештатный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области Андрей Продеус 12 июля сообщил «Известиям», что вакцина от черной оспы эффективна против оспы обезьян.

Тогда же появилась информация о том, что первый в России случай оспы обезьян зарегистрирован в Санкт-Петербурге. По данным Роспотребнадзора, состояние пациента удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь, угрозы жизни нет.

При этом заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова усомнилась в широком распространении вируса по России. По ее словам, обезьянья оспа передается не так быстро, как грипп или COVID-19. Заражение происходит при более тесном контакте. Избежать распространения инфекции помогут соблюдение дистанции и личной гигиены.

Роспотребнадзор оценивал вероятность вспышки заболевания в РФ как низкую, но посоветовал россиянам избегать контакта с грызунами и приматами, которые являются потенциальными переносчиками инфекции.

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