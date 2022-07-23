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Всех отравившихся хлором в аквапарке Анапы выписали из больницы

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Все дети и взрослые, которые были госпитализированы в связи с отравлением хлором в аквапарке Анапы, выписаны из больницы. Об этом сообщили 23 июля в мэрии города.

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«Всех выписали здоровыми. Оказана вся необходимая медпомощь», — цитирует собеседника ТАСС.

Накануне сообщалось, что пятеро детей и четверо взрослых были доставлены в больницу после посещения аквапарка «Золотой пляж» в Анапе, где была превышена концентрация хлора. Власти уточнили, что пострадавшим оказали всю необходимую помощь.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, произошел сбой в работе очистной аппаратуры в одном из бассейнов аквапарка, где посетители катались с горки. Всего за медицинской помощью обратились 15 человек, в том числе девять детей, часть из них была отпущена домой после оказания необходимой помощи. СК РФ по Краснодарскому краю начал проверку.

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