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Девять человек госпитализированы из-за переизбытка хлора в аквапарке Анапы

Пятеро детей и четверо взрослых госпитализированы из-за превышения дозы хлора в аквапарке Анапы
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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Пятеро детей и четверо взрослых 22 июля доставлены в больницу после посещения аквапарка в Анапе, где была превышена концентрация хлора.

«По предварительным данным, в аквапарке «Золотой пляж» произошел технический сбой в оборудовании, из-за чего увеличилась концентрация хлора в воде», — сообщили в мэрии города.

Власти уточнили, что пострадавшим оказали всю необходимую помощь.

В Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края рассказали, что, по предварительным данным, состояние у всех госпитализированных удовлетворительное.

По данным пресс-службы прокуратуры Краснодарского края, произошел сбой в работе очистной аппаратуры в одном из бассейнов аквапарка, где посетители катались с горки. Всего за медицинской помощью обратились 15 человек, в том числе девять детей, часть из них была отпущена домой после оказания необходимой помощи.

Как уточнили ТАСС в краевом управлении Роспотребнадзора, специалисты по гигиене и эпидемиологии выехали на место для проведения расследования и отбора необходимых проб.

Ранее, 3 января, девять детей госпитализировали после посещения сауны в Омске. Ночью дети пожаловались на плохое самочувствие. По предварительным данным, ребята отравились парами хлора, также пострадала женщина, она лечится амбулаторно.

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