Девять детей госпитализированы с подозрением на отравление парами хлора в Омске

В Омске девять детей оказались в больнице с подозрением на отправление парами хлора, прокуратура региона проводит проверку по данному факту.

«Прокуратурой Кировского округа Омска организована проверка по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время девяти несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в Омске», — говорится в сообщении ведомства 3 января.

Как сообщил источник ТАСС, накануне вечером несколько семей отдыхали в спортивно-оздоровительном комплексе «Райская лагуна». Утром следующего дня детей госпитализировали с признаками отравления хлором, состояние троих из них оценивается как средней степени тяжести.

По данным регионального Минздрава, часть пациентов планируется выписать позднее в этот день, оставшихся — в течение ближайших двух дней.

Накануне в Магадане 10 человек, в том числе пять детей, отравились угарный газом, находясь в микроавтобусе. Амбулаторная помощль потребовалась всем пострадавшим.