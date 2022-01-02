В Магадане пассажиры микроавтобуса отравились угарным газом, пострадали 10 человек, в том числе пять детей.

По данным «Известий», инцидент произошел в 08:12 по местному времени (00:12 мск) 2 января. Пассажиры микроавтобуса отравились, предположительно, выхлопными газами.

В результате пострадали десять человек, в том числе пять детей. Амбулаторная помощь потребовалась всем пострадавшим.

Ранее, 30 декабря, двое детей и двое взрослых были доставлены в больницу после отравления неизвестным веществом в квартире в Казани. Пострадали женщины 1952 и 1977 годов рождения, а также девочки 2009 и 2013 годов рождения.