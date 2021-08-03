Посчитали опасным: в Волжском семью с ребенком-аутистом не пустили в аквапарк

В Волгоградской области ребенка-аутиста, приехавшего с семьей из Астрахани, отказались пускать в аквапарк. Охрана заявила, что подростку нельзя находиться на одной территории со здоровыми детьми. Родители мальчика пожаловались в прокуратуру, заявив о нарушении прав своего ребенка. В свою очередь владелец аквапарка уверен, что поступил правильно: так он предотвратил «вероятный несчастный случай» на аттракционах. В подробностях инцидента разбирались «Известия».

Ребенка-аутиста не пустили в аквапарк

В Волжском (Волгоградская область) охранник отказался пустить в аквапарк семью туристов с 14-летним подростком-аутистом. Сотрудник объяснил свое решение правилами развлекательного объекта.

— Моего сына, Дамира, не пустили в аквапарк, потому что он инвалид детства, заявив, что ему нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории, х отя на официальном сайте написано, что инвалидам с 7 лет при посещении предоставляется скидка 50%, — рассказала мать мальчика Элеонора.

Посчитали опасным Аквапарк в Волжском Фото: Instagram.com/akvapark21vek_holiday.house

В своем Instagram она разместила видео разговора с охранником, на котором тот предлагает семье «побыть в городе» или пойти на водные аттракционы без подростка, которого можно оставить с кем-то из родителей.

— Мы приехали из Астрахани, привезли ребенка отдохнуть. Инвалиды — такие же люди, как и все. Вы сейчас пытаетесь представить психически больным ребенка с диагнозом «аутизм». У вас большой аквапарк, и вы по своему желанию не пускаете детей-инвалидов? (…) Диагноз ребенка не подходит под формулировку «представляет угрозу для окружающих», — возмущаются в ответ супруги.

Однако сотрудник аквапарка остается непреклонен в решении, и семье приходится уйти.

Родители подростка обратились в прокуратуру

После случившегося родители Дамира написали заявление в прокуратуру Волжского, попросив проверить законность действий администрации аквапарка и принять меры в случае выявления нарушений.

В заявлении супруги указали, что считают случившееся с ними «недопустимым в России, в которой активно внедряется проект «доступная среда для инвалидов» и нарушением прав мальчика.

Посчитали опасным Отец подростка Александр Фото: Instagram.com/ sugar_elya

— Мы сделали это для поддержки других семей, у которых такие же дети-инвалиды, чтобы они ничего не боялись, отстаивали свои права и своих детей, если их где-то обижают, — сказал отец подростка Александр.

Он отметил, что особенно обидным для семьи стал факт того, что они готовились к поездке в этот аквапарк: заранее изучили цены, нашли информацию о скидках для детей-инвалидов, обещанную при предоставлении документов. Однако вместо приема на специальных условиях их отказались пустить на горки.

«Я просто предотвратил несчастный случай»

Владелец аквапарка «XXI век» Григорий Газарян рассказал «Известиям», что лично принял решение не пустить мальчика-инвалида. Он уверен, что таким образом предотвратил потенциальный несчастный случай.

По словам Газаряна, в момент приезда семьи ему позвонил начальник службы контроля: предприниматель посмотрел по камерам, что подросток делает неконтролируемые движения, скачет, машет руками и ногами. В какой-то момент мальчик даже поранился, и мать вытирала ему кровь.

— Я понял, что пускать подростка опасно в первую очередь для него самого, — объяснил предприниматель «Известиям». — К тому же на горках были другие посетители, маленькие дети. Этот подросток высокий и крупный, своими неконтролируемым движениями он мог бы сбить кого-то с ног. А там везде плитка, можно сломать руку или ногу, сильно удариться головой.

Посчитали опасным Разговор родителей с охранником аквапарка Фото: скриншот видео

По словам Газаряна, в момент принятия решения он понимал: последствия в любом случае будут негативными: либо его обвинят в недопуске ребенка-инвалида, либо может кто-то пострадать, включая самого мальчика.

— Я 15 лет работаю в этой сфере, посмотрел видео и решил, что подростка нельзя пускать. Этим же я и его защитил, и других детей тоже. Это опасно, кто-то мог получить травмы. В противном случае ко мне тоже возникли бы вопросы — как я такое допустил, видя состояние мальчика, — резюмировал собеседник «Известий».

Прокуратура и уполномоченный по правам ребенка начали проверки

По факту случившегося в аквапарке уже начала проверку прокуратура Волгоградской области. Как отмечается в сообщении на сайте ведомства, проверка связана с публикациями в СМИ.

Параллельно свою проверку начала и уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева. По ее словам, в данной ситуации очевидно, что семья подростка понесла «определенный моральный вред».

— Я уже говорила с руководством и собственником аквапарка, они пришли к решению связаться с семьей и предложить им вариант компенсации в виде бесплатного посещения в удобное время. Они попытаются создать максимально комфортные условия для отдыха семьи, — отметила Болдырева в беседе с «Известиями».

Посчитали опасным Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Она добавила, что в качестве предложений от аквапарка может поступить отдых с бесплатным проживанием в гостинице, поскольку семья приехала из другого города. Впрочем, согласятся ли на такие условия родители мальчика, неизвестно: связаться с ними пока не удалось.

— Если для них это будет неприемлемо и они потребуют компенсации в судебном порядке, мы готовы оказать им консультационную и иную поддержку , — подытожила Нина Болдырева.

«Аквапарк мог перенести ответственность на родителей»

По мнению генерального директора юридической компании «Достигация» Артема Баранова, в сложившейся ситуации аквапарк должен был перенести ответственность на родителей, которые являются законными представителями ребенка-инвалида.

— Руководство могло предупредить их о возможных рисках, после чего родители должны были либо взять их на себя, либо все же отказаться от посещения аттракционов , — объяснил собеседник «Известий». — Однако у аквапарка, как и у любой организации, могут быть свои внутренние правила, обоснованные особенностями заведения, правилами безопасности и т.д. В таком случае аквапарк может отказать семье в посещении. При этом никто не говорит, что внутренний корпоративный регламент организации не может противоречить нормам закона.

Если родители считают, что права их и их ребенка все же были нарушены, то они имеют права обратиться в суд с требованием о компенсации морального вреда, отмечает юрист. И в данном случае будет уместно сослаться не только на локальные нормы закона, но и на международные акты, регламентирующие права детей и человека в целом, в том числе не стоит обходить стороной и практику Европейского суда по правам человека, в котором есть все шансы найти похожие дела.