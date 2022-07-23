В аквапарке Анапы 14 человек отравились хлором

В Анапе выясняют обстоятельства происшествия в аквапарке. СК РФ по Краснодарскому краю начал проверку, передает телеканал «Известия». 14 человек обратились к врачам после отравления хлором. Девять пострадавших, в том числе пятеро детей, госпитализированы. Концентрация хлора в воде оказалась значительно превышена. Причиной аварии стал технический сбой оборудования. Специалисты взяли воду из бассейна для исследования.

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