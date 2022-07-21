Лукашенко призвал Киев сесть за стол переговоров с Москвой

Конфликт на Украине можно закончить хоть сейчас, но есть главное условие, Киев должен начать переговоры с Москвой. Об этом 21 июля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью агентству France Press, выдержки из которого приводит БелТА.

По его словам, всё зависит от Украины, в настоящее время конфликт можно закончить на более подходящих для Киева условиях. Украина должна согласиться, что не будет никогда угрожать России и откажется от наличия на своей территории оружия, угрожающего Москве.

«Это главное. А денацификация и прочее — это философия. Главное — безопасность России. Никогда российская власть, имея эту мощь и богатства России, не отступится от этого», — заявил белорусский лидер.

Как отметил Лукашенко, если НАТО и США согласятся, что с территории Украины не будет угрозы России, то РФ даст гарантии безопасности Киеву.

Президент Белоруссии добавил, что на востоке Украины живут русские, которых «украинцы гнобили».

«Зачем тогда было русский язык запрещать, зачем было внутри Украины проводить ту политику, которую проводили Порошенко, Зеленский? Они же все время изнутри толкали Украину этим самым к войне», — поделился он мнением.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не закрыла дверь для переговоров с Киевом.

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией.

18 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». По его мнению, в противном случае это снова будет «язык ультиматумов». Он также добавил, что в настоящее время для переговоров Украины с Россией нет оснований.

14 июля Лукашенко заявил, что Украина была потеряна, когда киевские власти отказались от славянской идентичности. По его словам, расширение НАТО на восток раскидало славян по разные стороны баррикад и главный удар был нанесен восемь лет назад в белорусско-российско-украинское братство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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