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Песков напомнил об открытой двери со стороны РФ для диалога с Киевом

Представитель Кремля Песков: Россия не закрывала дверь для переговоров с Киевом
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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Москва не закрыла дверь для переговоров с Киевом. Об этом в четверг, 21 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Ни президент, ни министр никогда не говорили о закрытии двери для переговоров», — сказал он в разговоре с «РИА Новости».

Накануне глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Украину будут удерживать от любых конструктивных действий и не позволят вести переговоры с Россией.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что у властей Украины нет желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности.

Ранее, 18 июля, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». По его мнению, в противном случае это снова будет «язык ультиматумов». Он также добавил, что в настоящее время для переговоров Украины с Россией нет оснований.

До этого, 16 июля, бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж сказал, что РФ ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия якобы станут интенсивнее.

12 июля в МИД России заявили о готовности к продолжению переговорного процесса с Украиной при должном учете российской позиции.

Между тем президент РФ Владимир Путин 7 июля напомнил, что Россия не отказывается от мирных переговоров, но чем позже они начнутся, тем сложнее будет договариваться.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Тогда Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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