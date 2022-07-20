Путин заявил о нежелании Киева выполнять стамбульские договоренности

У властей Украины нет желания выполнять достигнутые в Стамбуле договоренности, вновь заявил президент России Владимир Путин.

Как отметил российский лидер, в ходе переговоров в Стамбуле было фактически достигнуто соглашение. Однако, по словам Путина, после того, как российские войска отошли из центра Украины, чтобы создать подходящие для выполнения соглашения условия, украинская сторона отказалась от их выполнения.

Он отметил, что исход зависит от желания сторон следовать договоренностям.

«Конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желания договаривающихся сторон исполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет», — сказал глава государства журналистам.

Днем ранее бывший глава украинской Службы внешней разведки (СВР), генерал армии Николай Маломуж сказал, что РФ ожидает переговоров с Украиной на своих условиях, в противном случае боевые действия якобы станут интенсивнее.

В тот же день министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о возможности переговоров с Россией «только после ее поражения». По его мнению, в противном случае это снова будет «язык ультиматумов». Он также добавил, что в настоящее время для переговоров Украины с Россией нет оснований.

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко 17 мая заявил о фактическом выходе Украины из переговорного процесса. В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на то, что переговоры Киева с Москвой контролируют США и Великобритания, которые хотят затянуть ситуацию.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров состоялся в Стамбуле 29 марта. Тогда Мединский рассказал, что Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, подчеркнули в Кремле.

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