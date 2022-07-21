Эксперт заявил об отсутствии в Италии политика на смену уходящего в отставку Драги

В Италии нет политика, который бы мог прийти на смену подавшему в отставку премьер-министру страны Марио Драги. Такое мнение в четверг, 21 июля, высказал «Известиям» программный директор клуба «Валдай», научный руководитель ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

«Пока [политика, который мог бы прийти на смену Драги в Италии] нет. Сам Драги стал премьер-министром как технократ и компромиссная фигура на фоне того положения, в котором Италия оказалась из-за экономического кризиса в ЕС. Кроме того, кандидатура нового главы правительства должна будет устраивать США», — указал он.

По словам Бордачева, Италия в настоящее время, по сути, находится в состоянии конфронтации с Россией, так что лидер одной из ведущих европейских стран не может не получить одобрение в Вашингтоне.

«Найти кого-то будет сложно», — заметил эксперт.

Как объяснил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, Драги оказался в патовой ситуации: если он останется на посту, все проблемы в стране припишут ему лично.

Ранее в этот день во время заседания нижней палаты парламента Драги снова объявил о желании уйти в отставку.

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

При этом итальянский лидер Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

На следующий день председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.