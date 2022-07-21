Политолог объяснил желание премьера Италии Драги уйти в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги оказался в патовой ситуации: если он останется на посту, все проблемы в стране припишут ему лично. Об этом в четверг, 21 июля, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, говоря о возможной отставке главы итальянского правительства.

Денисов предположил, что вторая попытка уже действительно будет финальной, Драги уйдет в отставку. При этом, по словам эксперта, для общей ситуации в Италии, для стабильности в государстве подобные действия крайне нежелательны.

«Но он прекрасно понимает, что оказался в патовой ситуации. Если останется, вероятнее всего, все те проблемы — негативные последствия санкций против РФ, ухудшение социально-экономической ситуации, кризис в энергетике — могут просто приписать ему лично. Будучи опытным политиком, он это прекрасно понимает и пытается сейчас уйти более или менее красиво, если это еще возможно», — указал Денисов.

Ранее в этот день во время заседания нижней палаты парламента Драги снова объявил о желании уйти в отставку. На заседании обсуждался вотум доверия Драги. Оно приостановлено до 12:00 по местному времени (13:00 мск), пока не состоится встреча премьер-министра с президентом Италии Серджо Маттареллы.

Накануне такая же процедура проходила в сенате, и по итогам голосования верхняя палата парламента выразила доверие действующему премьер-министру.

14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

При этом Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

На следующий день председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.