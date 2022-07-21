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Премьер Италии Марио Драги подал в отставку
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Политолог заявил о предреволюционной ситуации в ряде стран Евросоюза

Политолог Денисов об отставках в Европе: в ряде государств ЕС чуть ли не предреволюционная ситуация
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В настоящее время в целом ряде государств Евросоюза чуть ли не предреволюционная ситуация. Об этом в четверг, 21 июля, заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов на фоне намерения премьер-министра Италии Марио Драги уйти в отставку.

«Сейчас мы видим общую тенденцию в странах Европы относительно жесткой зоны политической турбулентности, когда целый ряд правительств, премьер-министров уходит в отставку, коалиции разваливаются. Это всё как раз следствие тех глобальных сдвигов, которые мы наблюдаем в мире. <…> В целом ряде государств Евросоюза чуть ли не предреволюционная ситуация», — указал он.

Как подчеркнул эксперт, про Германию этого сказать нельзя. Однако в других европейских странах, таких как Болгария, Молдавия, Италия или Греция, ситуация накалена до такой степени, что любая искра может привести к тектоническим сдвигам политической системы, предупредил Денисов.

Ранее в этот день во время заседания нижней палаты парламента Драги снова объявил о желании уйти в отставку.

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14 июля Драги в первый раз заявил о намерении подать в отставку. Причиной такого решения называлось отсутствие поддержки от одной из ведущих партий страны, «Движения 5 звезд», которая не поддержала парламентский вотум доверия и забраковала антикризисные меры в экономике и энергетике, представленные командой Драги.

При этом итальянский лидер Серджо Маттарелла не принял отставку и предложил премьеру прийти в парламент «для выступления, с тем чтобы на месте дать оценку ситуации, возникшей по итогам состоявшегося заседания в сенате республики».

Тогда же премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о намерении уйти со своего поста и готовности возглавить новый кабинет министров после распада прежней правящей коалиции. Вместе с ней ушло и правительство. 18 июля в стране был сформирован новый кабинет министров с Каллас в качестве премьера.

На следующий день газета The Telegraph сообщила об угрозе отставки канцлера Германии Олафа Шольца из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины.

До этого, 7 июля, об отставке объявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. На это повлиял разразившийся скандал, после которого свыше 50 политиков ушли из правительства Джонсона. Имя нового премьер-министра и главы Консервативной партии станет известно 5 сентября. До этого момента Джонсон продолжит исполнять обязанности премьера.

Председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий заявил, что Европе следует быть готовой к продолжению волны отставок глав государств и большим политическим сложностям. Он считает, что в первую очередь следует ожидать волнений в странах Прибалтики.

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