Канцлеру Германии Олафу Шольцу может грозить отставка из-за разразившегося в стране кризиса энергоснабжения и позиции по ситуации вокруг Украины. Об этом 13 июля рассказала газета The Telegraph.

«В связи с катастрофическим решением отказаться от ядерной энергетики десятилетие назад разгорелась ожесточенная игра по обвинению, в результате чего страна полностью зависит от России [в вопросах энергетики]. Репутация некогда боготворимой Ангелы Меркель испорчена, но две трети избирателей считают ее преемника Олафа Шольца ответственным за неспособность обеспечить энергетическую безопасность... Даже обычно послушная пресса не может игнорировать вопиющее лицемерие элиты, которая проповедовала «нетто-ноль» остальной Европе, но теперь движется в противоположном направлении», — сообщило издание.

Кроме того, союзники Германии по НАТО считают, что ФРГ сделала недостаточно для поддержки киевского режима в конфликте вокруг Украины.

«Это коллективное лицемерие выходит далеко за рамки энергетической политики. Несмотря на свои крокодиловы слезы о войне, ради спасения собственной шкуры Шольц и его коалиция, по сути, бросают Украину под автобус. Кроме горстки гаубиц, Берлин не предоставил Киеву тяжелых вооружений и не увеличил их производство», — отмечает The Telegraph.

Всё это приводит к тому, что правящая коалиция в Германии, в которую входит Шольц, находится под угрозой распада, а самому канцлеру грозит отставка в том случае, если он не «капитулирует» перед президентом России Владимиром Путиным.

«Когда-то Германия вызывала восхищение и зависть, а теперь она является хрестоматийным примером того, какой ущерб может нанести ошибочная внешняя и энергетическая политика... Либо грядет всемогущий бунт в Берлине с реальной вероятностью распада правящей светофорной коалиции, либо она капитулирует перед Путиным», — подытожила газета.

14 июля читатели немецкой газеты Bild подвергли Шольца критике и высказали мнение о том, что его отставка будет предпочтительным сценарием. Таким образом читатели отреагировали на статью, в которой говорится, что в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа.

10 июля Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные залы, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

8 июля федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер предупредила, что из-за перебоев с поставками газа занятия в образовательных учреждениях страны могут быть отменены.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложные осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление.