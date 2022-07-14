Читатели немецкой Bild потребовали отставки Шольца

Политика канцлера Германии Олафа Шольца и бундестага подверглась критике со стороны читателей немецкой газеты Bild.

Читатели отреагировали гневными комментариями под статьей, в которой говорится, что в Германии повысят налог на выбросы углекислого газа.

По мнению пользователя с ником kadettler55, правительство терпит неудачу по всем фронтам и вредит населению.

«Они даже не уходят в отставку по собственному желанию, а выборов нет», — написал он.

«Партия «Зеленых» состоит из лицемеров. Главные из них — Шольц и [вице-канцлер и министр ФРГ по делам экономики и защиты климата Роберт] Хабек. Лицемерный союз», — считает Armin_Paula.

Как считает jisi26, федеральное правительство сеет хаос. «Требуем отставки», — заключил он.

Читатели считают, что немцы не должны молчать, в то время как вся Германия должна замерзнуть и платить за борьбу с президентом России Владимиром Путиным.

«Наш канцлер так утомляет. Шольц должен как можно скорее освободить кресло», — резюмировали читатели.

10 июля Bild сообщила, что в Германии начали готовиться к зиме, создавая залы для неспособных оплачивать отопление людей. Автор статьи пишет, что данные многофункциональные залы, где прежде проходили спортивные мероприятия, выставки и концерты, уже использовались в качестве центра вакцинации во время пандемии коронавируса, а теперь там будут установлены кровати и доступное тепло.

8 июля федеральный министр образования Германии Беттина Старк-Ватцингер предупредила, что из-за перебоев с поставками газа занятия в образовательных учреждениях страны могут быть отменены.

До этого, 10 июня, министр экономики Германии Роберт Хабек отметил, что Германии предстоят «сложные осень и зима» из-за цен на энергоресурсы и осенью немцы будут получать более высокие счета за отопление.