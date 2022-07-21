Новый президент Шри-Ланки принял присягу

Новый президент Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе принял присягу. Об этом 21 июля сообщило Associated Press.

«Политик был приведен к присяге в качестве нового президента Шри-Ланки в четверг, чтобы возглавить нацию, недовольную тем, что он останется у власти в условиях беспрецедентного экономического кризиса», — написало агентство.

Согласно Конституции Шри-Ланки, президент избирается во время прямого всеобщего голосования, но в случаях, когда глава государства покидает пост раньше срока, избирает парламент.

Парламент Шри-Ланки избрал Викремесингхе главой государства накануне, 20 июля. За него проголосовали 134 депутата. Его основной конкурент, депутат от правящей партии и бывший министр массовых коммуникаций Даллас Алахапперума, получил 82 голоса, председатель альянса «Национальная власть народа» Анура Кумара Диссанаяке — три голоса.

Спикер парламента Махинда Япа Абеивардена 15 июля заявил, что президент Готабая Раджапакса официально покинул свой пост. Викремесингхе был приведен к присяге в качестве и.о. главы государства.

В начале июля в Шри-Ланке прошли протесты. Жители вышли на улицы Коломбо 9 июля, требуя отставки Раджапаксы. Толпы демонстрантов преодолели баррикады и захватили территорию резиденции главы государства. После этого участники акций проникли на территорию резиденции премьер-министра и подожгли ее.

В тот же день глава кабмина созвал экстренное совещание партийных руководителей, в ходе которого лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку. 13 июля стало известно, что Раджапакса покинул страну и уехал на Мальдивы, вылетев на военном самолете вместе с женой и охраной. На следующий день он сообщил по электронной почте об уходе в отставку.

Шри-Ланка переживает самый серьезный экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он привел к росту социально-политической напряженности, в связи с чем люди стали выходить на акции протеста.