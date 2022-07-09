Премьер Шри-Ланки созвал экстренное совещание из-за протестов в столице

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей из-за проходящих в столице протестов. Об этом 9 июля сообщил офис премьера.

«Для того, чтобы обсудить ситуацию и найти быстрое решение, премьер-министр Ранил Викремесингхе созвал срочное совещание лидеров партий. Он также просит спикера созвать заседание Палаты представителей», — говорится в сообщении.

Ранее в субботу AFP со ссылкой на источники в силовых структурах сообщило, что протестующие окружили резиденцию президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы.

По данным агентства, когда протестующие проникли на территорию резиденции, глава государства был вынужден бежать.

Телеканал «Известия» 20 мая сообщил, что на Шри-Ланке увеличился масштаб беспорядков из-за экономического кризиса. Местные жители, участвуя в протестах, заблокировали вход в офис президента страны с требованиями его отставки. Викремесингхе 22 июня заявил о крахе экономики страны.

Как рассказал «Известиям» руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов 30 июня, экономический кризис на Шри-Ланке связан с объективными причинами. По его словам, страна во многом зависит от туристического потока, который из-за коронавируса в большей степени «схлопнулся», поэтому Шри-Ланка потеряла значительный источник дохода. Он отметил, что параллельно с этим начались внутриланкийские проблемы, связанные с волюнтаристскими действиями руководства, которое приняло ряд неудачных решений. На этом фоне, уточнил эксперт, возникла проблема с энергоресурсами: Шри-Ланка сама не производит нефть, нефтепродукты, а из-за дефицита валютной наличности ей нечем платить за ее импорт.