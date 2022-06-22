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Власти Шри-Ланки заявили о крушении экономики страны

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил о крахе экономики страны. Об этом он сказал на выступлении в парламенте в среду, 22 июня.

«Сейчас мы столкнулись с гораздо более серьезной ситуацией, помимо нехватки топлива, газа, электричества и продовольствия. Наша экономика полностью рухнула. Это самая серьезная проблема, стоящая перед нами сегодня», — приводит слова премьер-министра The Economic Times.

Дефолт по внешнему долгу Шри-Ланки составил $51 млрд, из них порядка $700 млн составляет долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation, добавил он.

20 мая жители страны устроили массовые беспорядки из-за экономического кризиса. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти Шри-Ланки вводили чрезвычайное положение.

Через неделю, 27 мая, Россия доставила в Шри-Ланку около 90 тыс. т. сырой нефти после обращения правительства страны.

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