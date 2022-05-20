Экономический кризис спровоцировал массовые беспорядки на Шри-Ланке

На Шри-Ланке растет масштаб беспорядков из-за экономического кризиса. Участники протестных акций больше месяца блокируют вход в офис президента страны с требованиями его отставки, передает телеканал «Известия». Власти временно закрыли частные школы и призвали государственных чиновников, занимающих второстепенные должности, не приходить на работу из-за проблем с транспортом. На острове сохраняется нехватка топлива, люди проводят в очередях на АЗС несколько дней. Кроме того, на Шри-Ланке объявили о ежедневном отключении до четырех часов подачи электроэнергии, поскольку отсутствует возможность обеспечения топливом электростанций.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.