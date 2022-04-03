Президент Шри-Ланки ввел режим ЧП в стране на фоне протестов

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса объявил чрезвычайное положение (ЧП) в стране на фоне массовых протестов, вызванных экономическим кризисом. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 2 апреля на государственном новостном портале.

Также власти ввели комендантский час, который будет действовать по всему острову до 4 апреля.Помимо этого сообщается об отключении в стране всех социальных сетей. Сетевые данные показывают, в настоящее время у местных жителей отсутствует доступ к Telegram, Twitter, YouTube и прочим платформам.

Раджапакса заявил, что принял решение о введении режима ЧП в интересах общественной безопасности, защиты общественного порядка и поддержания поставок и основных услуг в страну.

1 апреля произошли столкновения протестующих столкнулись с полицией и военными возле резиденции Раджапакса в пригороде столицы Коломбо. Полиция применила слезоточивый газ и водометы для разгона толпы после того, как они подожгли несколько полицейских и армейских автомобилей, передала газета Times of India.

В пятницу полиция арестовала 53 человека и ввела комендантский час в Коломбо и его окрестностях. Позднее, согласно СМИ, он был отменен.

Островное государство в Индийском океане с населением 22 миллиона человек сталкивается с постоянными отключениями электроэнергии до 13 часов в день, поскольку правительство пытается получить иностранную валюту для оплаты импорта топлива.