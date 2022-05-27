Почти 90 тыс. тонн сырой нефти доставили из России в Шри-Ланку

Шри-Ланка получила груз российской сырой нефти объемом 89 тыс. тонн. О прибытии танкера с топливом в порт в пятницу, 27 мая, сообщает ТАСС.

«Российская нефть должна поступить на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) компании Ceylon Petroleum Corp. в Сапугасканде уже завтра. Это частная закупка», — добавил источник агентства, связанный с Министерством энергетики страны.

Нефть Siberian Light будет использоваться на НПЗ для переработки в керосин. Ранее, 20 марта, завод прекратил работу в связи с отсутствием необходимых материалов, однако теперь сможет производить до 1 000 тонн керосина ежедневно в течение двух недель.

Отмечается, что правительство Шри-Ланки также обращалось к администрации РФ по государственной линии с вопросом о поставках энергоресурсов на фоне острой нехватки сырья. Пандемия COVID-19 негативно повлияла на экономическое состояние республики. Падение доходов туристической отрасли обернулось нехваткой валютных резервов. С начала апреля в Шри-Ланке действует режим строгой экономии: в условиях кризиса было решено взять курс на сокращение энергетического импорта.

Ранее стало известно, что Азия впервые обогнала Европу по объему закупок российской нефти. За последнюю неделю танкеры перевезли от 74 млн до 79 млн баррелей нефти — это почти втрое больше, чем за период перед 24 февраля. Как отметил аналитик Игорь Юшков, такая ситуация на рынке обусловлена тем, что на Востоке не опасаются имиджевых издержек при сотрудничестве с РФ, которая, в свою очередь, предлагает 30% скидку на энергоносители.

Страны Европы, по словам эксперта, стали закупать меньше нефти в том числе из-за санкционного давления на Россию, а также неформального давления, поскольку ряд европейских трейдеров отказываются покупать черное золото из России из-за сообщений о некой ее токсичности.

4 мая Bloomberg сообщило, что Индия хочет покупать российскую нефть дешевле $70 за баррель — на фоне продолжения сотрудничества. По данным агентства, с начала спецоперации РФ по защите Донбасса индийские нефтеперерабатывающие компании приобрели свыше 40 млн баррелей российской нефти, а это на 20% больше, чем полный объем поставок в эту страну за прошлый год.

В тот же день газета Financial Times сообщила, что частные НПЗ Китая увеличили закупки российской нефти после того, как западные страны начали вводить санкции против энергоресурсов из России. Отмечалось, что Пекин остается «в тени» и при этом получает российские энергоресурсы, невзирая на действия США и их партнеров.

Обозреватель газеты The Washington Post Генри Олсен отмечал, что Китай и Индия не пошли на требования западных стран и отказались от введения антироссийских санкций из-за бурного экономического развития.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля Владимир Путин объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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