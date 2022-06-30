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Эксперт назвал причины экономического кризиса на Шри-Ланке

Эксперт Куприянов: РФ может поставить нефть Шри-Ланке, но надо понимать, что страна не расплатится за нее
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Фото: Global Look press/Tang Lu
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Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов в четверг, 30 июня, рассказал «Известиям» о нескольких причинах, вызвавших экономический кризис на Шри-Ланке.

«Экономический кризис на Шри-Ланке связан с объективными причинами. Страна в большой степени зависит от туристического потока, который из-за коронавируса в большей степени схлопнулся. Шри-Ланка потеряла значительный источник дохода своего бюджета», — указал он.

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Параллельно с этим, по словам Куприянова, начались внутриланкийские проблемы, связанные с волюнтаристскими действиями руководства, которое приняло ряд неудачных решений. В частности, резко снизило налоги, надеясь, что это оживит экономику. Как отметил эксперт, это сработало, однако доходы в бюджет резко снизились, так что стало непонятно, откуда брать деньги. Кроме того, было принято решение отказаться от использования неорганических удобрений, что привело к резкому падению урожайности.

«Получилось, что в стране резко не стало денег и еды, на что наложилось то, что на Шри-Ланку из-за COVID-19 перестали ездить туристы, что суммарно и привело к кризису. Параллельно у населения лопнуло терпение, потому что Шри-Ланка как почти каждая южноазиатская страна известна своим кумовством и непотизмом. Там последние годы у власти находится Готабайя Раджапакса, который до последних событий занимал всевозможные посты — то президента, то премьера, то министра в правительстве», — пояснил Куприянов.

На этом фоне в стране, как отметил эксперт, возникла и проблема с энергоресурсами: Шри-Ланка сама не производит ни нефть, ни нефтепродукты, а из-за дефицита валютной наличности ей нечем платить за ее импорт.

«Мы можем [помочь], потому что нефть у нас есть — мы ее в больших количествах, причем со скидкой, гоним сейчас китайцам и индийцам. Но <…> надо понимать, что ланкийцы не смогут с нами расплатиться. Долларов у них нет, урожайность упала», — пояснил он.

Для России, по словам Куприянова, вопрос в данном случае заключается в том, насколько РФ в настоящее время готова смотреть вперед на десятилетия и инвестировать в Шри-Ланку, «понимая, что в ближайшее время это не отобьется».

Ранее в этот день газета Daily Mirror сообщила, что Раджапакса направил Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, так как Шри-Ланка сейчас сталкивается с огромной нехваткой топлива.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонные переговоры с главой Шри-Ланки. Он добавил, что «когда и если такое обращение поступит по дипломатическим каналам, оно будет рассмотрено».

22 июня премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингх сказал, что страна столкнулась с гораздо более серьезной ситуацией, чем нехватка топлива, газа, электричества и продовольствия. По его словам, экономика государства полностью рухнула. Сейчас внешний долг страны составляет $51 млрд, из них порядка $700 млн составляет долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

20 мая сообщалось, что жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за экономического кризиса. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.

В том же месяце Россия доставила в Шри-Ланку около 90 тыс. т. сырой нефти после обращения правительства страны.

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