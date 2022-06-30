Песков прокомментировал просьбу президента Шри-Ланки о поставках нефти

В настоящее время президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонные переговоры с главой Шри-Ланки Готабайой Раджапаксом, сообщил 30 июня на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в четверг газета Daily Mirror сообщила, что Раджапакса направил Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, так как Шри-Ланка сейчас сталкивается с огромной нехваткой топлива.

«Нет, никакого телефонного разговора в настоящий момент в графике Путина нет с руководителем Шри-Ланки, поэтому, когда и если такое обращение поступит по дипломатическим каналам, оно будет рассмотрено», — рассказал он журналистам.

22 июня премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингх, что страна столкнулась с гораздо более серьезной ситуацией, чем нехватка топлива, газа, электричества и продовольствия. По его словам, экономика государства полностью рухнула. Сейчас внешний долг страны составляет $51 млрд, из них порядка $700 млн составляет долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

20 мая сообщалось, что жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за экономического кризиса. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.

В том же месяце Россия доставила в Шри-Ланку около 90 тыс. т. сырой нефти после обращения правительства страны.

Экономический кризис в стране был вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса. В результате этого Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива.