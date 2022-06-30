Реклама
Прямой эфир
Общество
В Мытищах госпитализировали двух человек после падения лифта
Мир
Около 1 тыс. человек осталось на территории завода «Азот» в Северодонецке
Общество
Госдума одобрила внесудебную блокировку СМИ за публикацию фейков
Мир
Путин указал на попытку подменить международное право диктатом
Мир
Лукашенко заявил о способности Москвы и Минска снабжать Калининград
Мир
В Госдуме заявили о борьбе России за каждого пленного бойца
Мир
Депутат бундестага обвинил СМИ во всплесках русофобии в ФРГ
Общество
В Москве завершилось прощание с певцом Пьером Нарциссом
Экономика
В ЦБ утвердили концепцию обновленных купюр номиналом 1000 и 5000 рублей
Мир
Комендатура Северодонецка организовала блокпосты у завода «Азот»
Мир
В Германии назвали напряженной ситуацию с газом

Песков прокомментировал просьбу президента Шри-Ланки о поставках нефти

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время президент России Владимир Путин не планирует проводить телефонные переговоры с главой Шри-Ланки Готабайой Раджапаксом, сообщил 30 июня на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее в четверг газета Daily Mirror сообщила, что Раджапакса направил Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, так как Шри-Ланка сейчас сталкивается с огромной нехваткой топлива.

Бочка невозврата: аналитики ждут подорожания нефти до $135
Как это повлияет на экономику европейских стран

«Нет, никакого телефонного разговора в настоящий момент в графике Путина нет с руководителем Шри-Ланки, поэтому, когда и если такое обращение поступит по дипломатическим каналам, оно будет рассмотрено», — рассказал он журналистам.

22 июня премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингх, что страна столкнулась с гораздо более серьезной ситуацией, чем нехватка топлива, газа, электричества и продовольствия. По его словам, экономика государства полностью рухнула. Сейчас внешний долг страны составляет $51 млрд, из них порядка $700 млн составляет долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

20 мая сообщалось, что жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за экономического кризиса. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.

В том же месяце Россия доставила в Шри-Ланку около 90 тыс. т. сырой нефти после обращения правительства страны.

Экономический кризис в стране был вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса. В результате этого Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022