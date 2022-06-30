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Президент Шри-Ланки направил Путину обращение с просьбой о поставках нефти

Daily Mirror: президент Шри-Ланки Раджапакса направил Путину просьбу помочь с нефтью
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Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса направил российскому лидеру Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти. Об этом в четверг, 30 июня, сообщает газета Daily Mirror со ссылкой на источник, близкий к администрации главы государства.

«Ожидается, что на днях два президента проведут телефонный разговор и обсудят договоренности с возможным участием в официальном визите в Москву. Шри-Ланка сейчас сталкивается с огромной нехваткой топлива», — пишет издание.

По словам источника, дефицит продлится до 10 июля 2022 года. Следующую партию можно ожидать в период с 10 по 12 июля. Источник также подтвердил, что четыре партии топлива на условиях наличной оплаты согласилась предоставить Индия. Также вопросы импорта топлива планируется обсудить в ходе поездки президента Шри-Ланки в Объединенные арабские эмираты (ОАЭ).

Шри-Ланка в настоящее время не может покупать топливо из регулярных поставок, поскольку существует задолженность в размере $731 млн. Экономический кризис вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса. В результате этого страна не может закупить достаточно топлива. Сейчас в Шри-Ланке наблюдается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости.

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