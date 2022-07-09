Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки

Протестующие окружили резиденцию президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы, сообщает 9 июля AFP со ссылкой на источники в силовых структурах.

По данным агентства, протестующие проникли на территорию резиденции, из-за чего глава государства был вынужден бежать.

На опубликованных местными СМИ кадрах видно, как демонстранты бегут и скандируют лозунги на территории президентской резиденции.

Весной государство столкнулось с сильнейшим экономическим кризисом.

20 мая сообщалось, что жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за проблем с экономикой, роста цен и нехватки топлива. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.

В том же месяце Россия доставила в Шри-Ланку около 90 тыс. т. сырой нефти после обращения правительства страны.

Экономический кризис в стране был вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса. В результате этого Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива. В стране был объявлен дефолт.

30 июня газета Daily Mirror сообщила, что Раджапакса направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти.