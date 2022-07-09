Новые протесты на Шри-Ланке и штурм президентской резиденции. Главное

В субботу, 9 июля, на Шри-Ланке — государство в Южной Азии — возобновились протесты. Жители вышли на улицы Коломбо, требуя отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы. Протестующим удалось проникнуть в резиденцию главы государства. Главное — в материале «Известий».

Штурм резиденции

В субботу утром агентство AFP сообщило, что протестующие окружили резиденцию Раджапаксы. Для разгона собравшихся полиция применила слезоточивый газ и водометы. По последним данным, ранения получили более 30 человек, среди них и правоохранители.

Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции. При этом протестующие скандировали лозунги.

Премьер Шри-Ланки созвал экстренное совещание

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей из-за проходящих в столице протестов. Как отметили в офисе премьера, на совещании планируется обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение. Премьер также попросил спикера созвать заседание палаты представителей.

Как уточнили в посольстве РФ на Шри-Ланке, угрозы для российских дипломатов и туристов, находящихся в данный момент на территории государства, нет, поэтому вопрос об их эвакуации в настоящее время не стоит. При этом дипмиссия призвала россиян избегать мест массового скопления людей.

Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку

Группа депутатов призвала Раджапаксу уйти в отставку, сообщило издание Adaderana. В то же время в ходе экстренного заседания лидеры партий Шри-Ланки также призвали президента подать в отставку. Ранее глава государства заявил, что готов подчиниться решению, которое будет принято на встрече лидеров партий, сказав премьер-министру, что с уважением отнесется к любому решению.

Экономическая ситуация на Шри-Ланке

Премьер-министр Шри-Ланки 22 июня заявил о крахе экономики страны. По его словам, экономика государства рухнула, наблюдается нехватка топлива, газа, электричества и продовольствия. Дефолт по внешнему долгу Шри-Ланки составил $51 млрд, из них порядка $700 млн составляет долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation, отметил он.

30 июня газета Daily Mirror сообщила, что Раджапакса направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, так как Шри-Ланка сейчас сталкивается с огромной нехваткой топлива.

В беседе с «Известиям» руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов 30 июня рассказал, что экономический кризис на Шри-Ланке связан с объективными причинами. Он уточнил, что страна во многом зависит от туристического потока, который из-за COVID-19 в большей степени «схлопнулся». Шри-Ланка потеряла значительный источник дохода. Эксперт отметил, что параллельно с этим начались внутриланкийские проблемы, связанные с волюнтаристскими действиями руководства, которое приняло ряд неудачных решений. На этом фоне возникла проблема с энергоресурсами: государство само не производит нефть, нефтепродукты, а из-за дефицита валютной наличности ей нечем платить за импорт.