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В посольстве РФ заявили об отсутствии угрозы российским туристам на Шри-Ланке

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Vimukthi Embuldeniya
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Угрозы для российских дипломатов и туристов, находящихся в данный момент на территории Шри-Ланки нет, поэтому вопрос об их эвакуации пока не стоит, рассказали в посольстве РФ в Шри-Ланке.

«Угрозы безопасности сотрудникам посольства и российским туристам, находящимся в Шри-Ланке, как и другим иностранцам, нет. Вопрос о возможной эвакуации граждан РФ не стоит», — рассказали ТАСС в российской дипмиссии.

Собеседник агентства также подчеркнул, что беспорядки в эти часы проходят в столице страны Коломбо, в то время как ситуация на побережье островного государства, где расположены курорты и туристические центры, продолжает оставаться спокойной.

Ранее утром антиправительственный марш в столице страны Коломбо перерос в штурм резиденции президента Шри-Ланки, из-за чего лидер страны Готабая Раджапакса вынужден был бежать.

Позднее этим утром группа депутатов призвала президента Шри-Ланки Готабайю Раджапаксу уйти в отставку.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов и острой нехватки топлива, так как его не на что закупать.

20 мая сообщалось, что жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за проблем с экономикой, роста цен и нехватки топлива. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.

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