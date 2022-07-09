Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку

Группа депутатов призвала президента Шри-Ланки Готабайю Раджапаксу уйти в отставку, сообщает 9 июля издание Adaderana.

Ранее политические активисты призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботу толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента и захватили территорию.

Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По последним данным, ранения получили более 30 человек, среди них и сотрудники полиции.

Как отметили в российском посольстве, никакой угрозы для дипмиссии нет.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг $51 млрд. Кроме того, в стране острая нехватка топлива.

20 мая сообщалось, что жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за проблем с экономикой, роста цен и нехватки топлива. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.