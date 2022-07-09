Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-Байрам
Мир
ВСУ выпустили по Ирмино в ЛНР две ракеты из HIMARS
Мир
Украина отключила Запорожскую область от газоснабжения
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и грозы
Мир
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное совещание из-за протестов в столице
Происшествия
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
Мир
Союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Мир
СМИ узнали о секретных переговорах Запада об окончании конфликта на Украине
Общество
Минтранс исключил возможность транспортной блокады Калининграда
Мир
ВС РФ уничтожили наносившие удары по Донецку американские гаубицы
Мир
Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку

Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку

0
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Pradeep Dambarage
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа депутатов призвала президента Шри-Ланки Готабайю Раджапаксу уйти в отставку, сообщает 9 июля издание Adaderana.

Ранее политические активисты призвали к антиправительственному маршу в столице страны Коломбо в связи с продолжающимся экономическим кризисом. В субботу толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента и захватили территорию.

Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы. По последним данным, ранения получили более 30 человек, среди них и сотрудники полиции.

Как отметили в российском посольстве, никакой угрозы для дипмиссии нет.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг $51 млрд. Кроме того, в стране острая нехватка топлива.

20 мая сообщалось, что жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за проблем с экономикой, роста цен и нехватки топлива. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022