Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-Байрам
Мир
ВСУ выпустили по Ирмино в ЛНР две ракеты из HIMARS
Мир
Украина отключила Запорожскую область от газоснабжения
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за ветра и грозы
Мир
Премьер Шри-Ланки созвал экстренное совещание из-за протестов в столице
Происшествия
Взрывное устройство сработало на железной дороге в Брянской области
Мир
Союзные силы выбили формирования ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Мир
СМИ узнали о секретных переговорах Запада об окончании конфликта на Украине
Общество
Минтранс исключил возможность транспортной блокады Калининграда
Мир
ВС РФ уничтожили наносившие удары по Донецку американские гаубицы
Мир
Президента Шри-Ланки призвали уйти в отставку

Штурм резиденции президента Шри-Ланки попал на видео

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В сети появилось видео, на котором запечатлены масштабные протесты в городе Коломбо. На кадрах можно увидеть, как демонстранты врываются в резиденцию президента Шри-Ланки Готабхаи Раджапаксы.

Ранее этим утром появилась информация, что протестующие окружили президентскую резиденцию и ворвались внутрь из-за чего президент Готабая Раджапакса был вынужден бежать.

Весной государство столкнулось с сильнейшим экономическим кризисом.

«Надеемся, авиасообщение возобновится в сентябре»
Посол Шри-Ланки в России, профессор Мигахаланде Дураге Ламаванса — о том, когда российские туристы смогут посетить страну и что включает платная «Виза+»

20 мая сообщалось, что жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за проблем с экономикой, роста цен и нехватки топлива. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.

В том же месяце Россия доставила в Шри-Ланку около 90 тыс. т. сырой нефти после обращения правительства страны.

Экономический кризис в стране был вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса. В результате этого Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022