Штурм резиденции президента Шри-Ланки попал на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены масштабные протесты в городе Коломбо. На кадрах можно увидеть, как демонстранты врываются в резиденцию президента Шри-Ланки Готабхаи Раджапаксы.

Ранее этим утром появилась информация, что протестующие окружили президентскую резиденцию и ворвались внутрь из-за чего президент Готабая Раджапакса был вынужден бежать.

Весной государство столкнулось с сильнейшим экономическим кризисом.

20 мая сообщалось, что жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за проблем с экономикой, роста цен и нехватки топлива. Митингующие заблокировали вход в офис президента на месяц, вследствие чего власти островного государства вводили чрезвычайное положение.

В том же месяце Россия доставила в Шри-Ланку около 90 тыс. т. сырой нефти после обращения правительства страны.

Экономический кризис в стране был вызван дефицитом иностранной валюты в связи с ограничением туристического потока из-за пандемии коронавируса. В результате этого Шри-Ланка не может закупить достаточно топлива.