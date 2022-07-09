Лидеры партий Шри-Ланки призвали президента подать в отставку

В ходе экстренного заседания лидеры партий Шри-Ланки призвали президента Готабайю Раджапаксу подать в отставку. Об этом 9 июля сообщило Newswire.

«Партийные лидеры, участвовавшие во встрече, обратились к президенту с просьбой уйти в отставку», — написало издание.

Отмечается, что в настоящее время неизвестно, где находится глава государства.

Как уточнило издание Adaderana, ранее Раджапакса сказал премьер-министру страны, что он с уважением отнесется к любому решению, принятому на заседании.

В субботу утром антиправительственный марш в Коломбо перерос в штурм резиденции президента Шри-Ланки. По информации агентства AFP, из-за этого лидер страны вынужден был бежать.

Посольство РФ заявило, что угрозы для безопасности российских туристов отсутствуют, но призвало избегать мест массового скопления людей.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В этот же день группа депутатов уже призвала Раджапаксу уйти в отставку.

По данным телеканала «Известия», Раджапакса всё еще считается президентом государства и на данный момент охраняется военными.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году. Он привел к росту социально-политической напряженности. Люди стали выходить на протесты в апреле. К усугублению ситуации в государстве привилj сокращение иностранного туризма из-за пандемии COVID-19, что привело к нехватке валютных резервов и к дефициту топлива.