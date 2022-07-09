Посольство России в Шри-Ланке призвало россиян к осторожности

Угрозы для безопасности российских туристов в Шри-Ланке отсутствуют, но стоит избегать мест массового скопления людей. Об этом 9 июля сообщило посольство РФ на своей странице в Twitter.

«На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют», — отметили в дипломатической миссии.

Вместе с тем россиян призвали избегать мест массового скопления людей.

Ранее в субботу толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента Шри-Ланки Готабайи Раджапаксы и захватили территорию. По некоторым данным, главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как демонстранты ее захватили.

В этот же день группа политиков призвала главу страны уйти в отставку.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.

Параллельно с этим начались внутриланкийские проблемы, связанные с действиями руководства, которое приняло ряд неудачных решений. В частности, власти резко снизили налоги, надеясь, что это оживит экономику. Это сработало, однако доходы в бюджет резко снизились, так что стало непонятно, откуда брать деньги.

Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг $51 млрд. Кроме того, в стране острая нехватка топлива.