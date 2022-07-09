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Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра
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Протестующие на Шри-Ланке подожгли резиденцию премьер-министра

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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На Шри-Ланке протестующие ворвались в частную резиденцию премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Об этом 9 июля сообщает Daily Mirror.

По данным издания, инцидент произошел после того, как между протестующими и силовиками возникла напряженная ситуация. Нападению со стороны сил безопасности также подверглись несколько журналистов. После этого число протестующих в районе возросло.

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Как утверждает пожарная команда муниципального совета Коломбо, ее бригада не смогла добраться до места и начать тушение из-за беспорядков.

Информация о том, находился ли Викрамасингхе в здании в тот момент, не приводится.

В субботу утром в стране возобновились протесты. Жители вышли на улицы Коломбо, требуя отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение.

В ходе встречи лидеры партий призвали президента подать в отставку. Глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким отмечал, что консенсуса по просьбе об отставке главы государства и премьер-министра на совещании достигнуто не было. По итогам заседания спикер парламента Махинда Япа Абейвардена решил написать президенту и премьер-министру с просьбой покинуть должности в соответствии с подавляющим большинством голосов

Позже новостной портал Newswire сообщил, что премьер-министр Шри-Ланки согласился уйти в отставку.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.

Параллельно с этим начались внутриланкийские проблемы, связанные с действиями руководства, которое приняло ряд неудачных решений. В частности, власти резко снизили налоги, надеясь, что это оживит экономику. Это сработало, однако доходы в бюджет резко снизились, так что стало непонятно, откуда брать деньги.

Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг $51 млрд. Кроме того, в стране острая нехватка топлива.

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