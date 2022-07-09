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Лидеры партий Шри-Ланки призвали президента подать в отставку

Спикер парламента Шри-Ланки призвал президента и премьера уйти в отставку

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена, который был назван основным кандидатом на пост президента страны, призвал премьера и президента страны уйти в отставку. Об этом 9 июля сообщил в Twitter член парламента, глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким.

«Спикер решил написать президенту и премьер-министру с просьбой уйти в отставку в соответствии с подавляющим большинством голосов», — написал политик.

Ранее 9 июля Хаким заявил, что именно спикер временно займет пост главы государства на фоне грядущей отставки нынешнего президента.

Консенсуса по просьбе об отставке как президента, так и премьер-министра, на заседании не достигнуто, поскольку премьер-министр Ранил Викремесингхе не согласился с этой просьбой, отметил парламентарий.

В субботу утром в стране возобновились протесты. Жители вышли на улицы Коломбо, требуя отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы. Правоохранители применили слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу. Однако демонстрантов перебрались через баррикады, забор и захватили территорию резиденции главы государства.

Премьер-министр государства созвал экстренное совещание партийных руководителей, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и найти решение. В ходе встречи лидеры партий призвали президента подать в отставку. С таким же призывом выступила группа депутатов. В то же время глава государства заявил, что готов подчиниться решению, которое будет принято на заседании.

Из-за экономического кризиса на Шри-Ланке выросла социально-политическая напряженность. Жители стали выходить на протесты в апреле. На усугубление ситуации в государстве повлияло сокращение иностранного туризма из-за пандемии COVID-19, что привело к нехватке валютных резервов и к дефициту топлива.

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