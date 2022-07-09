Спикер парламента Шри-Ланки станет новым президентом страны

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абейвардена станет новым главой государства, Об этом сообщил 9 июля глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауф Хаким, передает портал Newswire.

По его словам, в ходе экстренного заседания парламента на фоне новых протестов и захвата протестующими президентской резиденции, политические партии призвали премьера и президента уйти в отставку.

Консенсуса по просьбе об отставке как президента, так и премьер-министра, не достигнуто, поскольку премьер-министр Ранил Викремесингхе не согласился с этой просьбой, отметил парламентарий.

Однако спикер решил написать президенту и премьер-министру с просьбой уйти в отставку в соответствии с многочисленными просьбами партийных лидеров, добавил Хаким.

Ранее в субботу в стране возобновились протесты. Жители вышли на улицы столицы Шри-Ланки Коломбо, требуя отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы. Протестующим удалось проникнуть в резиденцию главы государства.

22 июня премьер Шри-Ланки заявил о крахе экономики страны. По его словам, экономика государства рухнула, наблюдается нехватка топлива, газа, электричества и продовольствия. Дефолт по внешнему долгу Шри-Ланки составил $51 млрд, из них порядка $700 млн составляет долг государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation.

30 июня газета Daily Mirror сообщила, что Раджапакса направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой о сотрудничестве в закупках нефти, так как Шри-Ланка сейчас сталкивается с огромной нехваткой топлива.

В беседе с «Известиям» руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана ИМЭМО Алексей Куприянов 30 июня рассказал, что экономический кризис на Шри-Ланке связан с объективными причинами. Он уточнил, что страна во многом зависит от туристического потока, который из-за COVID-19 в большей степени «схлопнулся».