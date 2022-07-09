Восстание в Коломбо: как на Шри-Ланке поменялась власть

Протесты на Шри-Ланке, полыхающие с марта этого года, достигли точки кипения. Вместо запланированного мирного марша тысячи активистов прорвали полицейские кордоны и ворвались во дворец президента. Сам глава государства Готабая Раджапакса, как пишут местные СМИ, «спешно покинул страну». Исполнять обязанности президента назначили спикера парламента. О том, что происходит в островном государстве и почему всё это вообще началось — в материале «Известий».

Улетел, не обещал вернуться

«Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уже покинул страну на самолете, а письмо о своей отставке передал доверенным лицам», — рассказал ТАСС бывший посол Шри-Ланки в России Удаянга Виратунга.

Как пишут местные СМИ, Раджапакса сообщил премьер-министру Ранилу Викремесингхе, что с уважением отнесется к любому решению, которое примут на экстренном совещании. Впрочем, где именно сейчас находится политик, пока неизвестно. Через некоторое время стало известно, что в отставку уходит и премьер-министр. Но ему нужно дождаться, когда будет сформировано новое правительство, состоящее из всех партий страны.

В соответствии с конституцией государства временным президентом стал спикер парламента Махинда Япа Абейвардена.

Резвились в бассейне и на лужайке

Протесты на Шри-Ланке продолжаются с марта. Демонстрации то несколько сбавляли обороты, то вспыхивали с новой силой. Так, в мае из-за столкновений между сторонниками и противниками премьер-министра Махинды Раджапаксы погибли три человека, еще 150 — пострадали. В результате давления глава правительства подал в отставку, позволив своему брату, президенту Готабае Раджапаксе создать «правительство национального единства».

Восстание в Коломбо Демонстранты протестуют в доме президента после бегства президента Готабая Раджапакса в Коломбо, 9 июля 2022 года Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Однако протестующих это не удовлетворило — они потребовали отставки и президента. Узнав о том, что премьер сложил полномочия, группа демонстрантов подожгла дом его семьи в городе Хамбантота.

По-настоящему точки кипения протесты достигли 8–9 июля, когда тысячи активистов прорвались сквозь полицейские кордоны и проникли в резиденцию президента. Весь мир облетели кадры, на которых протестующие расхаживают по комнатам в доме главы государства, резвятся на газоне и в бассейне, требуя отставки президента.

Власти всячески пытались этому помешать. Стянули полицейских, объявили в пятницу комендантский час, однако после того, как правозащитники и оппозиционные партии возмутились, его пришлось отменить.

Шриланкийцы активно демонстрируют, что настроены решительно: в Коломбо со всех концов страны приехали тысячи людей, чтобы требовать отставки правительства.

Что привело к кризису

В последнее время островное государство, в котором проживает 22-миллионное население, охватил жесточайший экономический кризис. Он считается сильнейшим за 74 года существования государства.

На Шри-Ланке зашкаливает инфляция — уже перевалила за 50%, серьезные перебои с топливом и светом, не хватает продовольствия, товаров первой необходимости, лекарств. Из-за резкого снижения турпотока в разгар пандемии коронавируса в государстве перестало хватать валютных резервов. Тогда власти решили начать экономить ресурсы и сокращать импорт. Госдолг в стране достиг $51 млрд. Жители уверены, что виной всему — неэффективное управление страной во время кризиса со стороны властей.

Из-за происходящего люди вышли на улицы, что привело к небывалому взрыву насилия — столкновения с полицией и погромы, растет число пострадавших и погибших.

Восстание в Коломбо1 Протестующий откидывает гранату со слезоточивым газом к полицейскому кордону, 9 июля 2022 года Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Еще до отставки президент Готабая Раджапакса попытался наладить ситуацию — позвонил российскому лидеру Владимиру Путину и попросил открыть кредитную линию для импорта топлива и возобновить рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку. В Кремле подтвердили, что такое обращение поступало. «Но перед тем как сформулировать какую-то позицию, мы все-таки должны сопоставить свои возможности, должны изучить этот вопрос» , — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам министра финансов Али Сабри, стране потребуется около $3 млрд внешней помощи в первые полгода для того, чтобы восстановить поставки предметов первой необходимости, включая топливо и лекарства.

Три причины

Шри-Ланка сейчас переживает и политический, и экономический кризис, заявил в программе «Международное обозрение» дипломат, бывший посол Шри-Ланки в России Даянм Джаятиллека. По его словам, государство живет на иностранных заимствованиях с 2007 года, однако до этого страна была в состоянии обслуживать долги.

«Сейчас есть три причины обострения: и все они политические. По сути, это кризис, сотворенный руками одного человека. Первая причина — попытки президента Раджапакса Готабая играть в местного Рональда Рейгана» , — отметил эксперт.

По его словам, лидер резко сократил налоги, в результате чего обрушились доходы государства. К тому же Раджапакса запретил импорт промышленных товаров, что повлекло за собой новые проблемы.

«Третья причина — он запретил использование химических удобрений, что сильно ударило по производству риса, а это жизненно важный продукт. Это повлияло еще и на экспорт чая, следовательно, резко сократились доходы от экспорта. А из-за того, что возникли проблемы с производством еды, пришлось завозить продовольствие, то есть выросли расходы на импорт в валюте», — отметил специалист.

Восстание в Коломбо2 Демонстранты бегут от слезоточивого газа, примененного полицией во время акции протеста с требованием отставки президента Готабая Раджапакса, 9 июля 2022 года Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Даянм Джаятиллека подчеркнул, что, с одной стороны, причины связаны с экономикой, с другой — возникли они из-за политических факторов. В частности, на пост главы государства избрали человека, у которого был военный опыт, но совсем не было политического. К тому же на высокие посты в правительство он назначил шестерых родственников. Все они стали министрами и замминистров, еще семеро членов семьи попали в парламент.

«В-третьих, он добился сверхконцентрации власти в руках президента. А это было совсем необязательно, потому что у нас и так французская политическая модель с обширными президентскими полномочиями. Всё это в совокупности и привело к такому результату. В общем, это такой Дональд Трамп, только без американских сдержек и противовесов» , — добавил дипломат.

Виноват не один человек

Руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Алексей Куприянов в беседе с «Известиями» отметил, что протесты, вспыхнувшие в марте, проходили не в тлеющем режиме.

TASS_53732534 Обстановка на Шри-Ланке очень неспокойная. Во время антиправительственных демонстрации на улицу вышли десятки тысяч людей. Причиной стал сильнейший экономический кризис, фактически парализовавший страну. Митингующие ворвались в резиденцию президента республики Готабайи Раджапаксы. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: TASS/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE GettyImages-1241780513 Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались еще в апреле Фото: Getty Images/NurPhoto 2022-07-08T000000Z_1534895269_MT1NURPHO000PDI5ZC_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов и острой нехватке топлива, так как его не на что закупать Фото: REUTERS 2022-07-09T082524Z_1032089737_RC268V98FR2X_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS Утром 9 июля антиправительственный марш в столице страны Коломбо перерос в штурм резиденции президента Шри-Ланки, из-за чего лидер страны Готабая Раджапакса вынужден был бежать Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte 2022-07-08T000000Z_993766524_MT1NURPHO000KI0JFN_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS Кроме того, группа депутатов призвала Раджапаксу уйти в отставку Фото: REUTERS 2022-07-08T204047Z_650003667_RC2S7V9HU2SR_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS-PROTESTS-CLASHES Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte 2022-07-09T083524Z_313313371_RC258V9N265N_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS По последним данным, ранено более 30 человек, среди них и сотрудники полиции Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte 2022-07-09T083949Z_1146690525_RC248V99O3B6_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS Как отметили в российском посольстве, никакой угрозы для дипмиссии нет REUTERS/Dinuka Liyanawatte 2022-07-09T082525Z_1583001956_RC268V9Y4BR8_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS Ранее на фоне массовых протестов в стране было объявлено чрезвычайное положение (ЧП) Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte 2022-07-09T092840Z_594127046_RC298V9TLW8X_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS На фоне происходящих протестов премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte