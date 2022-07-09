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Премьер Шри-Ланки согласился уйти в отставку

Премьер Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе согласился уйти в отставку
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Фото: Global Look Press/Tharaka Basnayaka
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Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе согласился уйти в отставку. Об этом в субботу, 9 июля, сообщил ланкийский новостной портал Newswire.

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Он уступит место правительству, состоящему из всех партий.

По словам политика, решение принято с учетом того факта, что на этой неделе должно возобновиться распределение топлива по всему острову. Кроме того, страну на грядущей неделе посетит директор Всемирной продовольственной программы ООН. Также в ближайшее время будет готов отчет об устойчивости долга для Международного валютного фонда.

Ранее 9 июля состоялось экстренное совещание политических партий страны на фоне возобновившихся протестов. По его итогам, спикер парламента призвал премьера и президента уйти в отставку.

Вероятным новым главой государства уже назвали самого спикера. При этом президент официально пока никак не прокомментировал призыв политиков.

В субботу утром в стране возобновились протесты. Жители вышли на улицы Коломбо, требуя отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В этот же день группа депутатов уже призвала Раджапаксу уйти в отставку.

Посольство РФ заявило, что угрозы для безопасности российских туристов отсутствуют, но призвало избегать мест массового скопления людей.

Из-за экономического кризиса на Шри-Ланке выросла социально-политическая напряженность. Массовые протесты начались в апреле. На усугубление ситуации в государстве повлияло сокращение иностранного туризма из-за пандемии COVID-19, что привело к нехватке валютных резервов и к дефициту топлива.

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