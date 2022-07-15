Президент Шри-Ланки Раджапакса официально ушел в отставку

Спикер парламента Шри-Ланки Махинда Япа Абеивардена заявил 15 июля, что президент страны Готабая Раджапакса официально покинул свой пост.

«Готабая Раджапакса официально ушел со своего поста с 14 июля 2022 года», — цитирует его издание News First.

Спикер парламента островного государства сообщил, что получил письмо президента об отставке. Теперь, по его словам, в Шри-Ланке начинается конституционный процесс избрания нового главы государства.

«Процесс будет завершен оперативно, и процесс будет проходить в условиях полной прозрачности с соблюдением всех демократических норм», — говорится в сообщении.

Накануне Reuters сообщало, что Раджапакса подал в отставку по электронной почте.

13 июля стало известно, что Раджапакса бежал на Мальдивы, вылетев на военном самолете вместе с женой и охраной.

В тот же день стало известно, что он назначил исполняющим обязанности президента страны премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

9 июля в Шри-Ланке прошли протесты. Жители вышли на улицы столицы страны, требуя отставки Раджапакса. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.

Затем участники акций протеста проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. После этого глава кабмина созвал экстренное совещание партийных руководителей, в ходе которого лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку.

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии COVID-19, что привело к нехватке валютных резервов.