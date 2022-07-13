Президент Шри-Ланки назначил премьера и.о. президента

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса сообщил спикеру парламента, что премьер-министр Ранил Викрамасингхе назначен исполняющим обязанности президента страны. Об этом говорится в среду, 13 июля, в заявлении спикера парламента Махинда Япа Абеивардена.

«Президент Готабая Раджапакса назначил премьер-министра Ранила Викрамасингхе исполняющим обязанности президента в соответствии со статьей 37.1 конституции», — цитирует спикера газета Daily Mirror.

Спикер также сообщил, что глава государства проинформировал его о назначении премьер-министра и.о. обязанности президента, поскольку сам он «находится вдали от страны».

Ранее в среду стало известно, власти Шри-Ланки после того, как Раджапакса покинул страну, ввели на всей ее территории режим чрезвычайного положения. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Ранил Викрамасингхе.

В этот же день сообщалось, что Раджапакса покинул страну и улетел на Мальдивы. По данным AFP, президент улетел вместе с женой и охранниками на военном самолете Ан-32. Перед этим он подписал заявление об отставке с поста президента. Заявление было передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента.

11 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала находящимся в Шри-Ланке россиянам соблюдать осторожность и избегать мест массового скопления людей в связи с ситуацией в республике.

Ранее, 9 июля, толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента Шри-Ланки и захватили территорию. По некоторым данным, главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как туда ворвались демонстранты.

Затем участники акций проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Как утверждает пожарная команда муниципального совета Коломбо, ее бригада не смогла добраться до места и начать тушение из-за беспорядков.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В ходе встречи лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку. Сообщалось, что глава государства сложит полномочия 13 июля.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.