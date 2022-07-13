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AFP сообщило о бегстве президента Шри-Ланки на Мальдивы

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Фото: Global Look Press/Pradeep Dambarage
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Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну и улетел на Мальдивы. Об этом сообщает 12 июля Agence France-Presse в Twitter со ссылкой на местных чиновников.

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По данным AFP, президент улетел вместе с женой и охранниками на военном самолете Ан-32, который вылетел из страны рано утром в среду на Мальдивы.

«В их паспортах были проставлены штампы, и они сели на специальный рейс ВВС», — сообщает агентство со ссылкой на сотрудника иммиграционной службы.

Также 13 июля Готабая Раджапакса подписал заявление об отставке с поста президента. Заявление было передано высокопоставленному правительственному чиновнику, который передаст его спикеру парламента, сообщила Daily Mirror.

Ранее, 9 июля, толпы людей преодолели баррикады перед резиденцией президента Шри-Ланки Готабаи Раджапаксы и захватили территорию. По некоторым данным, главе государства удалось покинуть резиденцию за несколько минут до того, как туда ворвались демонстранты.

Затем участники акций проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Как утверждает пожарная команда муниципального совета Коломбо, ее бригада не смогла добраться до места и начать тушение из-за беспорядков.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В ходе встречи лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку. Сообщалось, что глава государства сложит полномочия 13 июля.

Островное государство переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.

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