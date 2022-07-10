На Шри-Ланке загрохотали: что ждет остров после бегства президента
Разворачивавшиеся в последние месяцы на Шри-Ланке события к середине июля достигли своего апогея. После штурма протестующими президентской резиденции в Коломбо глава государства Готабая Раджапакса объявил о своей отставке. Это должно несколько сбить остроту политического кризиса, однако выход из него не будет быстрым, считают эксперты, особенно с учетом той экономической катастрофы, в которую страну ввергли прежние власти.
Зрело давно
Тот факт, что экономика Шри-Ланки тонет, стал очевиден еще весной. На фоне пандемии коронавируса, подорвавшей туристический бизнес (а на него в 2019 году приходилось почти 13% ВВП), страна резко лишилась валютных поступлений. Параллельно с этим руководство республики приняло ряд неудачных решений: во-первых, резко снизило налоги в расчете оживить экономику, из-за чего поступления в бюджет снизились еще больше, а во-вторых, решило отказаться от использования неорганических удобрений, что привело к резкому падению урожайности.
После этого власти объявили строгую экономию ресурсов и сократили импорт, из-за чего народ моментально столкнулся с нехваткой практически всего — от продовольствия до топлива и лекарств.
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С весны по всей стране то и дело вспыхивали акции протеста, которые жестко и даже жестоко подавлялись силами безопасности. При этом гнев народа в основном был направлен против президента Готабаи Раджапаксы и его многочисленных родственников, крепко засевших во власти.
В начале года, чтобы несколько остудить накал страстей, свои посты в кабинете министров покинули два брата президента и его племянник. В мае с поста премьер-министра ушел еще один брат главы государства Махинда Раджапакса, в прошлом сам отсидевший два срока подряд на посту президента страны. Впрочем, его скорее «ушли»: войскам буквально пришлось спасать премьера, после того как тысячи протестующих принялись штурмовать его резиденцию в Коломбо.
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Команда вместо лидера
9 июля пришел черед прощаться с властью и для Готабаи. В этот день тысячи человек вышли на улицы Коломбо с требованием его отставки. Слезоточивый газ и выстрелы в воздух протестующих не остановили — люди прорвали оцепление и ворвались в президентский дворец. Уже к середине дня мировые информагентства обошли кадры, на которых участники акций протеста топчут лужайки дворца Раджапаксы, радостно купаются в его бассейне и едят за президентским столом. «Господин президент, спасибо. Я сплю на вашей кровати, она очень удобная», — издевательски заметил один из протестующих в ролике в Twitter, лежа на белоснежных подушках, на которых еще недавно спал ланкийский лидер.
Сам Готабая Раджапакса на тот момент уже успел скрыться в неизвестном направлении. И лишь к вечеру после новостей об отставке премьера Ранила Викрамасингхе, чью резиденцию протестующие и вовсе сожгли, президент передал через спикера парламента, что он тоже покинет свой пост 13 июля, как только будет сформировано новое правительство. И даже сделал нечто вроде прощального подарка народу: 10 июля Раджапакса, как сообщил новостной портал Newswire, подписал приказ об ускоренном распределении газа на острове.
Как объяснил «Известиям» профессор кафедры исследований проблем мира и конфликтов Университета Упсалы Ашок Суэйн, на Шри-Ланке сейчас нет того, кто мог бы стать явной альтернативой Раджапаксе и новое политическое руководство будет скорее командой, чем отдельным человеком.
— Я не думаю, что страна ожидает нового харизматичного лидера, который вытащит ее из этой передряги по мановению волшебной палочки. Политической стабильности не будет, поскольку правительство будет представлять собой объединение партий и личностей с различными идеологиями, региональными и религиозными корнями. Однако это создаст фронт национального единства. Раджапаксы были поляризующими, а не объединяющими лидерами. И их отсутствие, несомненно, поможет, поскольку Шри-Ланка на данном этапе нуждается в единой политической позиции, чтобы принять долгосрочный, продуманный и бюрократический подход к выходу из кризиса, — считает эксперт.
Процесс возрождения экономики, по прогнозам Ашока Суэйна, будет долгим и трудным, что немудрено с учетом того, в каком состоянии сбежавший Раджапакса оставил Шри-Ланку.
Сейчас внешний долг страны составляет $51 млрд, из них порядка $700 млн приходится на долги государственной нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation. Инфляция на Шри-Ланке еще в июне достигла рекордных 54,6% и, как ожидается, вырастет до 70%, что лишь усилит давление на население, буквально испытывающее нехватку денежных средств. При этом еще 22 июня теперь уже бывший премьер Викремесингх признал: ситуация в стране куда серьезнее, чем просто нехватка топлива, газа, электричества и продовольствия, — экономика государства полностью рухнула.