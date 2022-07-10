На Шри-Ланке загрохотали: что ждет остров после бегства президента

Разворачивавшиеся в последние месяцы на Шри-Ланке события к середине июля достигли своего апогея. После штурма протестующими президентской резиденции в Коломбо глава государства Готабая Раджапакса объявил о своей отставке. Это должно несколько сбить остроту политического кризиса, однако выход из него не будет быстрым, считают эксперты, особенно с учетом той экономической катастрофы, в которую страну ввергли прежние власти.

Зрело давно

Тот факт, что экономика Шри-Ланки тонет, стал очевиден еще весной. На фоне пандемии коронавируса, подорвавшей туристический бизнес (а на него в 2019 году приходилось почти 13% ВВП), страна резко лишилась валютных поступлений. Параллельно с этим руководство республики приняло ряд неудачных решений : во-первых, резко снизило налоги в расчете оживить экономику, из-за чего поступления в бюджет снизились еще больше, а во-вторых, решило отказаться от использования неорганических удобрений, что привело к резкому падению урожайности.

После этого власти объявили строгую экономию ресурсов и сократили импорт, из-за чего народ моментально столкнулся с нехваткой практически всего — от продовольствия до топлива и лекарств.

На Шри-Ланке Пассажиры едут в переполненном поезде. Из-за топливного кризиса в Шри-Ланке многие были вынуждены пересесть на общественный транспорт Фото: Global Look Press/Saman Abesiriwardana

С весны по всей стране то и дело вспыхивали акции протеста, которые жестко и даже жестоко подавлялись силами безопасности. При этом гнев народа в основном был направлен против президента Готабаи Раджапаксы и его многочисленных родственников, крепко засевших во власти.

В начале года, чтобы несколько остудить накал страстей, свои посты в кабинете министров покинули два брата президента и его племянник. В мае с поста премьер-министра ушел еще один брат главы государства Махинда Раджапакса, в прошлом сам отсидевший два срока подряд на посту президента страны. Впрочем, его скорее «ушли»: войскам буквально пришлось спасать премьера, после того как тысячи протестующих принялись штурмовать его резиденцию в Коломбо.

TASS_53732534 Обстановка на Шри-Ланке очень неспокойная. Во время антиправительственных демонстрации на улицу вышли десятки тысяч людей. Причиной стал сильнейший экономический кризис, фактически парализовавший страну. Митингующие ворвались в резиденцию президента республики Готабайи Раджапаксы. Подробности — в фотогалерее «Известий» Фото: TASS/EPA/CHAMILA KARUNARATHNE GettyImages-1241780513 Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались еще в апреле Фото: Getty Images/NurPhoto 2022-07-08T000000Z_1534895269_MT1NURPHO000PDI5ZC_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов и острой нехватке топлива, так как его не на что закупать Фото: REUTERS 2022-07-09T082524Z_1032089737_RC268V98FR2X_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS Утром 9 июля антиправительственный марш в столице страны Коломбо перерос в штурм резиденции президента Шри-Ланки, из-за чего лидер страны Готабая Раджапакса вынужден был бежать Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte 2022-07-08T000000Z_993766524_MT1NURPHO000KI0JFN_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS Кроме того, группа депутатов призвала Раджапаксу уйти в отставку Фото: REUTERS 2022-07-08T204047Z_650003667_RC2S7V9HU2SR_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS-PROTESTS-CLASHES Для разгона демонстрантов полиция применила слезоточивый газ и водометы Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte 2022-07-09T083524Z_313313371_RC258V9N265N_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS По последним данным, ранено более 30 человек, среди них и сотрудники полиции Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte 2022-07-09T083949Z_1146690525_RC248V99O3B6_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS Как отметили в российском посольстве, никакой угрозы для дипмиссии нет REUTERS/Dinuka Liyanawatte 2022-07-09T082525Z_1583001956_RC268V9Y4BR8_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS Ранее на фоне массовых протестов в стране было объявлено чрезвычайное положение (ЧП) Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte 2022-07-09T092840Z_594127046_RC298V9TLW8X_RTRMADP_3_SRI-LANKA-CRISIS На фоне происходящих протестов премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Команда вместо лидера

9 июля пришел черед прощаться с властью и для Готабаи. В этот день тысячи человек вышли на улицы Коломбо с требованием его отставки. Слезоточивый газ и выстрелы в воздух протестующих не остановили — люди прорвали оцепление и ворвались в президентский дворец. Уже к середине дня мировые информагентства обошли кадры, на которых участники акций протеста топчут лужайки дворца Раджапаксы, радостно купаются в его бассейне и едят за президентским столом. «Господин президент, спасибо. Я сплю на вашей кровати, она очень удобная», — издевательски заметил один из протестующих в ролике в Twitter, лежа на белоснежных подушках, на которых еще недавно спал ланкийский лидер.

Сам Готабая Раджапакса на тот момент уже успел скрыться в неизвестном направлении. И лишь к вечеру после новостей об отставке премьера Ранила Викрамасингхе, чью резиденцию протестующие и вовсе сожгли, президент передал через спикера парламента, что он тоже покинет свой пост 13 июля, как только будет сформировано новое правительство. И даже сделал нечто вроде прощального подарка народу: 10 июля Раджапакса, как сообщил новостной портал Newswire, подписал приказ об ускоренном распределении газа на острове.

Как объяснил «Известиям» профессор кафедры исследований проблем мира и конфликтов Университета Упсалы Ашок Суэйн, на Шри-Ланке сейчас нет того, кто мог бы стать явной альтернативой Раджапаксе и новое политическое руководство будет скорее командой, чем отдельным человеком.

— Я не думаю, что страна ожидает нового харизматичного лидера, который вытащит ее из этой передряги по мановению волшебной палочки. Политической стабильности не будет, поскольку правительство будет представлять собой объединение партий и личностей с различными идеологиями, региональными и религиозными корнями. Однако это создаст фронт национального единства. Раджапаксы были поляризующими, а не объединяющими лидерами. И их отсутствие, несомненно, поможет, поскольку Шри-Ланка на данном этапе нуждается в единой политической позиции , чтобы принять долгосрочный, продуманный и бюрократический подход к выходу из кризиса, — считает эксперт.

Процесс возрождения экономики, по прогнозам Ашока Суэйна, будет долгим и трудным, что немудрено с учетом того, в каком состоянии сбежавший Раджапакса оставил Шри-Ланку.