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Захватившие резиденцию президента в Шри-Ланке нашли там «миллионы рупий»

Daily mirror: протестующие нашли «миллионы рупий» в резиденции президента Шри-Ланки
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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Протестующие в Шри-Ланке при захвате резиденции президента страны Готабаи Раджапаксы обнаружили там «миллионы рупий». Об этом в воскресенье, 10 июля, сообщила ланкийская газета Daily mirror.

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«Протестующие, которые штурмовали резиденцию президента, сообщили, что нашли внутри особняка крупную сумму денег. В социальных сетях распространяется видео, на котором они пересчитывают найденные банкноты», — говорится в публикации.

По информации издания, изъятые деньги были переданы силовикам.

Накануне в стране возобновились протесты. Тысячи человек вышли на улицы столицы страны Коломбо, требуя отставки действующего президента. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.

Затем участники акций протеста проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. Как утверждает пожарная команда муниципального совета Коломбо, ее бригада не смогла добраться до места и начать тушение из-за беспорядков.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В ходе встречи лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку.

Позже новостной портал Newswire сообщил, что президент страны согласился уйти в отставку, это произойдет 13 июля. Также об отставке объявил премьер-министр островного государства. Таким образом, власть в стране будет передана мирным путем.

Акции протеста, к которым привела сложная финансово-экономическая ситуация в стране, на острове не утихают с начала апреля. По словам главы ланкийского правительства Ранила Викрамасингхе, государство испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, а также медикаментов и продуктов для отдельных групп населения. По его оценкам, на преодоление экономического кризиса может потребоваться три года или даже больше.

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