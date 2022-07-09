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В МИД РФ выразили надежду на скорейшее восстановление порядка на Шри-Ланке

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Проходящие события на Шри-Ланке являются внутренним делом страны, сообщили 9 июля «РИА Новости» в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве уточнили, что желают скорейшего восстановления порядка в государстве.

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«Это внутреннее дело. Желаем скорейшего восстановления порядка в рамках конституционного процесса», — сказали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В субботу утром в стране возобновились протесты. Демонстранты вышли на улицы Коломбо. Они потребовали отставки действующего президента Готабаи Раджапаксы. Толпы людей, преодолев баррикады, зашли на территорию резиденции главы государства. Посольство РФ призвало россиян избегать мест массового скопления людей.

В связи с обострением ситуации премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей для того, чтобы найти решение. При этом Раджапакса заявил, что готов подчиниться решению, которое будет принято на заседании.

В ходе встречи лидеры партий призвали президента подать в отставку. Глава партии «Конгресс мусульман Шри-Ланки» Рауфф Хаким отмечал, что консенсуса по просьбе об отставке главы государства и премьер-министра на совещании достигнуто не было. По итогам заседания спикер парламента Махинда Япа Абейвардена решил написать президенту и премьер-министру с просьбой покинуть должности в соответствии с подавляющим большинством голосов

Позже новостной портал Newswire сообщил, что премьер-министр Шри-Ланки согласился уйти в отставку.

На Шри-Ланке в результате экономического кризиса выросла социально-политическая напряженность. Массовые протесты начались в апреле. На ухудшение ситуации повлияло сокращение потока иностранных туристов из-за пандемии COVID-19, что привело к нехватке валютных резервов и дефициту топлива.

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