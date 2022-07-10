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На Шри-Ланке возобновилась подача топлива на некоторые заправки

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Фото: REUTERS/Dinuka Liyanawatte
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Компания Lanka IOC, дочерняя фирма индийской нефтяной корпорации Indian Oil Corporation, возобновила в воскресенье 10 июля подачу топлива на заправочные станции Шри-Ланки после двухдневного перерыва. Об этом сообщает информационный портал Ada Derana.

Восстание в Коломбо: как на Шри-Ланке поменялась власть
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Компания Lanka IOC отключала подачу топлива на заправочные станции всвязи с антиправительственными акциями, которые проходили 8 и 9 июля в Шри-Ланке. В агентстве уточнили, что теперь терминал компании в городе Тринкомали будет работать круглосуточно.

Lanka IOC оставалась единственным разничным продавцом топлива после того, как нефтяная корпорация Ceylon Petroleum Corporation (CPC) прекратила отгрузку топлива из-за нехватки валюты, которая привела к беспрецедентному экономическому кризису в стране.

В минувшую субботу в Шри-Ланке прошли массовые антиправительственные акции. Тысячи человек вышли на улицы столицы страны Коломбо, требуя отставки действующего президента. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.

Затем участники акций протеста проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее.

В связи с ухудшением обстановки премьер-министр Шри-Ланки созвал экстренное совещание партийных руководителей, для того чтобы найти быстрое решение. В ходе встречи лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку. Оба политика дали свое согласие покинуть посты в ближайшее время.

Акции протеста, к которым привела сложная финансово-экономическая ситуация в стране, на острове не утихают с начала апреля. По словам главы правительства Шри-Ланки Ранила Викрамасингхе, государство испытывает серьезную нехватку иностранной валюты, топлива и нефтепродуктов, а также медикаментов и продуктов для отдельных групп населения.

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