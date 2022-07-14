Президент Шри-Ланки подал заявление об отставке по электронной почте

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса подал в отставку по электронной почте. Об этом 14 июля сообщило Reuters.

По данным источника, письмо с уведомлением об отставке Раджапакса направил спикеру парламента островного государства Махинде Япе Абеивардене.

Агентство не смогло подтвердить, что такая форма отставки была принята.

9 июля в Шри-Ланке прошли протесты. Жители вышли на улицы столицы страны, требуя отставки действующего президента. Толпы демонстрантов преодолели баррикады, перелезли через забор и захватили территорию резиденции главы государства.

Затем участники акций протеста проникли на территорию резиденции премьер-министра Ранила Викрамасингхе и подожгли ее. После этого глава кабмина созвал экстренное совещание партийных руководителей, в ходе которого лидеры партий призвали президента и премьера подать в отставку.

По итогам дня стало известно, что Раджапакса уйдет в отставку 13 июля. Два дня спустя было объявлено, что выборы нового главы государства пройдут до марта 2023 года.

13 июля стало известно, что Раджапакса бежал на Мальдивы, вылетев на военном самолете вместе с женой и охраной.

Также стало известно, что Раджапакса назначил исполняющим обязанности президента страны премьер-министра Ранила Викрамасингхе, проинформировав об этом спикера парламента Махинда Япа Абеивардена. Спикер, в свою очередь, указал, что глава государства сообщил ему о назначении премьер-министра и.о. обязанности президента, поскольку сам он «находится вдали от страны».

Шри-Ланка переживает худший экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к росту социально-политической напряженности. Акции протеста начались в апреле. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов.